عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

زف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، خبرًا سارًا بشأن موعد انحسار والقضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر.





وأكد ثابت، أن الوضع في مصر "ليس مرعب"، وأننا حاليًا في المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، وأن العديد من التقارير في المؤسسات العالمية قالت إن الفيروس بدأ يفقد قوته، ويعد هذا الأمر طبيعي فبعد انتشار الفيروس بقوة يبدأ في مراحل الضعف.





وعن موعد انحسار الفيروس، الأمور تتجه نحو الأفضل، وسيتم انحسار الفيروس على أقصى تقدير في شهر أغسطس، وفقًا لما قاله رئيس تحرير موقع الفجر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".



