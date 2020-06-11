محمد موسى يعرض فيديو لفرحة 26 متعافيا من كورونا في ببني سويف (فيديو)

عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو يرصد فرحة 26 متعافيا من فيروس كورونا المستجد، بإحدى مستشفيات العزل بمحافظة بني سويف، قبل الخروج من المستشفى.





وقال موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية "الحدث اليوم": "تعالوا نبث الأمل في نفوس بعضنا ونشوف بسمة أمل في ظل الظروف الصعبة وأخبار الاصابات المحزنة إلا أن في أخبار مفرحة بخصوص مصابي فيروس كورونا في المستشفيات تعالوا مع بعض نشوف إحدى مستشفيات محافظة بني سويف اللي بتحقق انتصار علي فيروس كورونا اللعين.. ونشوف فرحة 26 متعافي من فيروس كورونا وهما بيحتفلوا في المستشفي قبل خروجهم





وتابع: "بجد حاجة تفرح وتسعد لما بشوف الأجواء دي بفتكر على طول إننا شعب عزيمته قوية وياما مرينا بأزمات أكبر من كدا ولكن ربنا كان بيسترها معانا وبيعدينا .. كل المطلوب مننا هو أننا نخاف علي بعض شوية ونزولنا يكون للضرورة القصوي ومنساعدش على عمل تجمعات في أي مكان عشان نعدي الأزمة".







