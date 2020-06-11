وزير البترول الأسبق: السيسي استطاع فتح المصانع المغلقة وتوفير فرص عمل للشباب

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن استمرار الاستقرار يشجع الاستثمار، "وهي دي النقطة اللي عايزين نوصلها"، جذب رؤس أموال الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة وخلق صادرات، وبالتالي تكون هناك حركة في السوق بالكامل.





وأكد كمال، خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها عبر برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن مع فرض بعض القيود على حركة الطيران لم تتوقف تجارة السلع حتى مع الصين مصدر الوباء ولم تتوقف حركة التجارة، لذلك الاستقرار بيساعد على نمو والحافظ على الاستثمار.





وأشار إلى أن كل ما تحقق من إنجاز داخل قطاع البترول يحسب للرئيس السيسي، لأنه لولا القيادة الرشيدة إحنا كنا ممكن ندخل في صراعات داخلية أو خارجية تستنزف مجهود القيادة في أشياء فرعية، ودائما الرئيس بيقول عايزين نكون على قلب رجل واحد، لافتا أن الظروف التي تمر بها الدولة المصرية غير مسبوقة.







