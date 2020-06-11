الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:05 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي

يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق الموسم القادم.

ويرغب الأهلي في ضم طاهر محمد في الصيف تحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ودخل الأهلي في مفاوضات جادة مع مسؤولي المقاولون العرب لضم طاهر محمد ولكن تم رفض العرض المقدم من الفريق الأحمر.

وعاد الأهلي للتفاوض من جديد مع نجم ذئاب الجبل حيث كثف مسئولو الأحمر مفاوضاتهم مع اللاعب وقدموا عرض أكبر للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

واقترب مسئولو القلعة الحمراء بشكل كبير من ضم طاهر محمد طاهر في الصيف القادم ولكن يتبقى بعض الأمور التي يجب انهائها مع المقاولو العرب ليتوصل كلا الطرفين لإتفاق بعد ان نجح الأهلي في الحصول على موافقة مبدئية من اللاعب بالانضمام للفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طاهر محمد طاهر رمضان صبحي المقاولون العرب الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف سبب نقص أدوية كورونا في الصيدليات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 22 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

خليفة محمد صلاح.. الأهلي يتحرك لحسم كبرى صفقاته الصيفية

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

التفاصيل الكاملة.. سر تراجع الأهلي عن ضم رمضان صبحي

الأهلي يحدد لاعب مفاجأة لتعويض رمضان صبحي

أول رد من المقاولون على انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

صدمة لنجم المقاولون العرب بشأن انضمامه إلى الأهلي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

07:05 م

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم