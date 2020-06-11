الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»





يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق الموسم القادم.





ويرغب الأهلي في ضم طاهر محمد في الصيف تحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ودخل الأهلي في مفاوضات جادة مع مسؤولي المقاولون العرب لضم طاهر محمد ولكن تم رفض العرض المقدم من الفريق الأحمر.





وعاد الأهلي للتفاوض من جديد مع نجم ذئاب الجبل حيث كثف مسئولو الأحمر مفاوضاتهم مع اللاعب وقدموا عرض أكبر للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.





واقترب مسئولو القلعة الحمراء بشكل كبير من ضم طاهر محمد طاهر في الصيف القادم ولكن يتبقى بعض الأمور التي يجب انهائها مع المقاولو العرب ليتوصل كلا الطرفين لإتفاق بعد ان نجح الأهلي في الحصول على موافقة مبدئية من اللاعب بالانضمام للفريق.



