طبيب مصري مشارك في إنتاج لقاح كورونا يكشف موعد طرحه (فيديو)

قال الدكتور أحمد سليمان، المصري الوحيد المشارك في لقاح كورونا بأكسفورد، إن النتائج النهائية للقاح ستكون في نهاية يوليو أو بداية شهر أغسطس وبعدها يكون طرح اللقاح بعد اثبات فعاليته.





وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم بدأوا في أبحاثهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا في الصين في شهر ديسمبر،

مشيرا إلى أنه تم تجربة اللقاح على الحيوانات في شهر مارس، موضحًا أن النتائح مبشرة للغاية.













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