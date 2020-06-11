بوروسيا دورتموند يُحدد سعر بيع نجم الفريق الأصفر

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:33 م
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترفب في الحصول على خدمات الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة تيلجراف البريطانية أن بروسيا دورتموند لن يخفض مطالبه المالية بشأن التخلي عن سانشو على الرغم من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند ينتظر عرضًا تبلغ قيمته 128 مليون يورو من أجل التخلي عن سانشو لكنه سيكون من الصعب الحصول على هذا المبلغ بسبب أزمة فيروس كورونا المميت.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الأندية الأوروبية ستواجه صعوبة كبيرة في إبرام صفقات تتجاوز الـ100 مليون يورو لذلك قد يستمر سانشو في صفوف بروسيا دورتموند في الموسم المقبل.

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