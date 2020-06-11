خبير: سد النهضة هدفه تطويق مصر

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء 30%، معلقا: "هذا المشروع من ناحية توليد كهرباء فاشل"، منوها بأن هذا المشروع هدفه أن يكون بنك للمياه.





وأشار "رسلان"، خلال برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن هناك هدف خفي لسد النهضة وهو تخزين المياه، حيث تتحول أثيوبيا إلى بائع مياه، فضلا على أن السد سيكون أداة لإحداث تغيرات هيكلية في المنطقة.





وأضاف أن القضية أصبحت أعمق من بيع المياه لإسرائيل، معتبرا أن الأمر أصبح يتسهدف تطويق مصر لتقويض مصر.





وكان اجتمع مجلس الأمن القومي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تمّ استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وفق لما قاله السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.





وصدر عن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، بيانًا بشأن سد النهضة جاء فيه: "تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكّد مصر موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعًا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".



