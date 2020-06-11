ليفربول يحسم موقف مشاركة محمد صلاح أمام إيفرتون

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:55 م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني من المشاركة في المباراة المقبلة أمام ايفرتون في الديربي بعد استئناف البريميرليج.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراة ديربي الميرسيسايد أمام ايفرتون يوم 21 من الشهر على ملعب جوديسون بارك معقل فريق ايفرتون.

واكدت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن ليفربول أكد تعافي محمد صلاح وروبيرتسون من الإصابات الخفيفة التي لحقت بالثنائي في الفترة الماضية.

وكان محمد صلاح قد حضر مباراة ليفربول الودية، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، أمام فريق بلاكبيرن روفرز، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 6 – 0، وتواجد الفرعون المصرى فى المدرجات.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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