ليفربول يحسم موقف مشاركة محمد صلاح أمام إيفرتون

كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني من المشاركة في المباراة المقبلة أمام ايفرتون في الديربي بعد استئناف البريميرليج.





ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراة ديربي الميرسيسايد أمام ايفرتون يوم 21 من الشهر على ملعب جوديسون بارك معقل فريق ايفرتون.





واكدت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن ليفربول أكد تعافي محمد صلاح وروبيرتسون من الإصابات الخفيفة التي لحقت بالثنائي في الفترة الماضية.



