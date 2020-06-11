الصحة الجزائرية تسجيل 105 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 105 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، فيما تعافى 180 شخصا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 741 والإصابات إلى 10589، فيما وصل العدد الكلي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 7254.



