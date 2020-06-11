أسعار الذهب تقلص المكاسب بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:33 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

قلصت أسعار الذهب المكاسب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، وشهد المعدن الأصفر قفزة في الصعود مع موجة بيعية في أسواق الأسهم حيث تهاوى "داو جونز" بأكثر من 1400 نقطة مع مخاوف موجة ثانية للوباء والتوقعات الاقتصادية القاتمة.

وقفز المعدن بأكثر من 32  دولاراً خلال الجلسة لكنه قلص مكاسبه مع ارتفاع قوي للعملة الأمريكية خلال التعاملات.

واستفاد المعدن النفيس من ابتعاد المستثمرين عن حيازة الأصول الخطرة كالأسهم، وسط تجدد المخاوف حيال مسار التعافي الاقتصادي على الصعيد العالمي.

ويعتقد صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أن تأثير وباء "كوفيد-19" قد يدفع الاقتصاد الأمريكي لانكماش بنحو 6.5 بالمائة هذا العام قبل أن يتعافى في العامين القادمين.

وكرر المركزي الأمريكي تعهده بمواصلة الدعم الاستثنائي للاقتصاد مع الإشارة إلى الحاجة للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي والذي يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة حتى عام 2022.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، فيما أظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من توقعات المحللين خلال مايو .

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  إلى مستوى 1739.80 دولار للأوقية، بمكاسب 1.1 بالمائة أو ما يعادل 19.10 دولار.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً توقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمائة إلى 1730.03 دولار للأوقية، بعد شهد تقلبات بين الصعود والهبوط في وقت سابق من التعاملات.

وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة  0.6 بالمائة إلى 96.556.

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