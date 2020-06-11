الفجيرة يضم نجم الشارقة في صفقة انتقال حر

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الفجيرة الإماراتي لكرة القدم ضم لاعب الشارقة ، عبد الله ناصر لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر.





وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن ناصر /21 عاما/ ينتهي تعاقده في الصيف المقبل.





وسيكون ناصر رابع صفقات الفجيرة عقب انضمام كل من العراقي محمد مصطفى والذي انتهى عقده مع ناديه السابق دبا الحصن، والحارس محمد البيرق المُعار من الوصل للمُوسم القادم، وعبد الله المطرُوشي القادم من اتحاد كلباء بعد انتهاء إعارته للعُروبة خلال مايو الماضي.





يذكر أن منافسات الدوري الإماراتي متوقفة حاليا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.



