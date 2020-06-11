الفجيرة يضم نجم الشارقة في صفقة انتقال حر

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:00 م
عبد الله ناصر
عبد الله ناصر
كشفت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الفجيرة الإماراتي لكرة القدم ضم لاعب الشارقة ، عبد الله ناصر لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن ناصر /21 عاما/ ينتهي تعاقده في الصيف المقبل.

وسيكون ناصر رابع صفقات الفجيرة عقب انضمام كل من العراقي محمد مصطفى والذي انتهى عقده مع ناديه السابق دبا الحصن، والحارس محمد البيرق المُعار من الوصل للمُوسم القادم، وعبد الله المطرُوشي القادم من اتحاد كلباء بعد انتهاء إعارته للعُروبة خلال مايو الماضي.

يذكر أن منافسات الدوري الإماراتي متوقفة حاليا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد الله ناصر رياضة الشارقة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ: لا نلتفت إلى الإشاعات المغرضة

منذ 33 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 10 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد رسميا على أنباء التعاقد مع ثلاثي الذهب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 20 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

الظفرة الإماراتي يتعاقد مع الهولندي مايكل ريشيوفيل

لابا كودجو.. طار من الأهلي فأصبح "جيان" الدوري الإماراتي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:05 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم