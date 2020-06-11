محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي.. مدرب بيراميدز يفجر مفاجأة قوية

فجر محمد العقباوي حارس مرمى فريق المقاولون العرب السابق ومدرب حراس مرمى نادي بيراميدز الحالي، مفاجأة مدوية حول انتماء محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، لنادي الزمالك.





وتحدث محمد العقباوي حارس المقاولون العرب السابق خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "تن": "محمد صلاح كان متواجدا معنا، وتوقعت تألقه ولكن ليس بهذا الشكل، أصبح رقم 3 في العالم بعد ميسي ورنالدو".





وأضاف مدرب حراس بيراميدز: "صلاح كان يشاهد المباريات، ويميل تشجيعه لـ الزمالك بعض الشيء هذه توقعاتي وهو يشاهد المباراة، انفعالاته أظهرت أنه كان يحب الزمالك يكسب ولكن ليس مشجعًا قويًا".





وتابع: "صلاح يحب شيكابالا لاعب الزمالك، وكان يحب أن يسلم عليه في الملعب، كان يحب جدًا محمد أبو تريكة وكان يمزح مع محمد بركات، وهو كان سعيدًا أن هؤلاء النجوم يتحدثون معه في الملعب".





وأكمل: "محمد صلاح وهو صغير السن كان هناك لاعبين متفوقين عليه فنيًا، ولكن عقليته الاحترافية وراء نجاحه".





وتابع: "في إحدى المباريات واجهنا الجونة وفزنا بأربعة أهداف، صلاح أحرز هدفين، علمت أن هناك ناديًا من سويسرا يتابعه من المدرجات، جمعت لاعبي المقاولون وطلبت منهم أن نساعده في الملعب".





وواصل: "جميع اللاعبين ساعدوا صلاح في هذه المباراة ليظهر بأفضل شكل، وهذا المباراة من أسباب احترافه وظهر بمستوى عالي والكل كان يساعده وبعدها تم التعاقد مع بازل".





وأتم أيقونة الذئاب تصريحاته: "في وقت من الأوقات، مصر كلها كانت تتحدث عنه وهناك خطابات ذهبت للمقاولون العرب ولم يتأثر بأي شىء، في مرة سألته عن ميولك أين؟ كان رده أوروبا رغم أنه كانت لا توجد عروض".



