الرئاسة الفرنسية تنفي اعتزام "ماكرون" الاستقالة

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:49 م
الرئيس الفرنسي - ماكرون
الرئيس الفرنسي - ماكرون
وكالات

نفى مكتب الرئاسة الفرنسي "قصر الإليزيه"، اليوم الخميس، صحة ما دار من تقارير إعلامية لفتت إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث عن إمكانية استقالته من منصبه. 

وقالت مكتب الرئاسة: إن "ماكرون لم يتحدث أبدا عن مثل هذه الاستقالة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن "ماكرون" أشار إلى إمكانية استقالته من منصبه والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونقلت إشارة "ماكرون" بإمكانية استقالته عن أحد المشاركين في مؤتمر للرئيس الفرنسي عبر الفيديو عقده قبل فترة غير بعيدة مع مؤيدين له في لندن.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في فرنسا في عام 2022، وأكدت دوائر الرئاسة الفرنسية على أن "ماكرون" لم يشارك أبدا في مثل هذا المؤتمر.

وسيوجه "ماكرون" كلمة إلى الفرنسيين عبر التلفزيون مساء يوم الأحد القادم، يتوقع أن تتطرق إلى التغلب على أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي الحاد في البلاد، وتكررت تكهنات حول إمكانية قيام "ماكرون" بتعيين رئيس جديد للحكومة بدلاً من إدوارد فيليب.

هذا وسجلت فرنسا أكثر من 29 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

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