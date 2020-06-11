الأردن تعلن ألية تحويل مستحقات العمالة المصرية الوافدة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، عن أن مستحقات العمالة الوافدة المصرية التي قامت بالتسجيل من خلال منصة حماية سيتم تحويلها من خلال شركة العلاونة للصرافة كحوالات خارجية بنك القاهرة / مصر.





وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس، بأنها ستقوم بتزويد شركة العلاونة للصرافة بمستحقات العمالة المصرية لديها ممن تقدموا بطلبات صرف تعويض الدفعة الواحدة ووصلتهم رسالة نصية من المؤسسة لمراجعة أي فرع من فروع شركة العلاونة حتى يتمكنوا من شراء تذكرة السفر في حال رغبتهم بذلك كجزء من مستحقاتهم، شريطة أن تكون المبالغ المستحقة لهم كافية لتغطية قيمة التذكرة.





واضافت المؤسسة في حال عدم كفاية المبلغ المستحق للعامل يتحمل فرق ثمن التذكرة وسمحت المؤسسة بأن يقوم العامل المصري بطلب صرف نسبة (15 بالمئة) من مستحقاته في الضمان الاجتماعي بحد أعلى (100) دينار يتم صرفها من خلال شركة العلاونة للصرافة وذلك لغايات تلبية حاجاته الأساسية شريطة أن يكون المبلغ المستحق لهُ يُغطي هذه النفقات.





ودعت المؤسسة العمالة المصرية التي ستغادر المملكة ولها مستحقات في الضمان الاجتماعي الى تزويد شركة العلاونة للصرافة والتعاون مع خطوط شركتي طيران (Air Cairo وEGYPT Air) بأرقام الهواتف الخلوية الخاصة بهم في جمهورية مصر العربية الشقيقة حتى تتمكن المؤسسة من تحويل مستحقاتهم المالية إلى مصر من خلال بنك القاهرة/ مصر، حيثُ سيصل العامل رسالة نصيّة على هاتفه الخلوي المصري تتضمن رقم الحوالة.





ومن الجدير بالذكر أن هناك تنسيق وتعاون ما بين المؤسسة ووزارة العمل لتسهيل إنجاز معاملات المؤمن عليهم ممن تقدموا بطلب لمغادرة البلاد من خلال منصة حماية.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.









وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.