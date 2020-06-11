العراق تسجل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر

أعلنت العراق، اليوم الخميس، أنها سجلت 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مما رفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 16675 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية: أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 457 حالة، فيما تم تسجيل 354 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 6568 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,534 مليون إصابة، بينهم أكثر من 421 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,819 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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