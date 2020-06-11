برلماني: تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا إصرار سافر على التصعيد

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:39 م
النائب عبد الوهاب خليل
النائب عبد الوهاب خليل
دينا إبراهيم
قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركي رجب اردوغان مُصر على التصعيد في ليبيا رغم رفض العالم كله لسياساته، معربا عن رفضه التام للسياسات التركية السافرة في ليبيا وتواصل تدفق الأسلحة بحراسة الفرقاطات العسكرية.

وشدد "أبو خليل " في بيان له اليوم، أن تجاوب العالم كله مع المبادرة المصرية بخصوص ليبيا. تؤكد أنه لا حل عسكري في ليبيا، مؤكدًا أن أهداف اردوغان في ليبيا تتمحور في دعم جماعة الاخوان الارهابية من ناحية. ووضع موطىء قدم للميليشيات الارهابية في ليبيا من ناحية اخرى ونهب النفط، قائلًا " إن حدود مصر خط أحمر والاقتراب منها يعني الهلاك.

وطالب عضو مجلس النواب، الجامعة العربية بموقف قوي داعم لليبيا وداعم لوحدتها، لافتا إلي أن تواجد اردوغان في ليبيا هدفه التغطية على فشله داخل تركيا وترنح الاقتصاد التركي نتيجة سياساته الفاشلة.

وفي وقت سابق كان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.

وبدوره قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدول.

ونتج عن المبادرة عدة أهداف منها:

1- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.

2 - ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثمارة لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

3 - استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 +5) بـ"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب ليبيا بوابة الفجر الفرقاطات العسكرية اردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرد رسميا على أنباء التعاقد مع ثلاثي الذهب

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ: لا نلتفت إلى الإشاعات المغرضة

منذ 36 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 10 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 7 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

برلمانية تشيد بـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية

نائب رئيس الوفد: الدولة المصرية لا تدخر جهدا لحل الأزمة الليبية

برلمانية: تصدر مصر في حل الأزمة الليبية يعيد لها ريادتها في المنطقة

الخارجية الأمريكية ترحب بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

السفارة الأمريكية في ليبيا: نرحب بجهود مصر لوقف وقف إطلاق النار

البعثة الأممية إلى ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:05 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم