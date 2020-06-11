إنفوجرافيك.. الصحة تنصح بهذه الفيتامينات لتقوية المناعة ضد كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:43 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
نصحت وزارة الصحة والسكان، بتناول عدد من الڤيتامينات التي تساعد في تقوية جهاز المناعة ضد ڤيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد-19" والتي يجب أن يحرص كلًا منا علي تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بهذه الفيتامينات.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هبة حسين، أخصائي الصحة العامة والتغذية، خلال إنفوجرافيك نشرته وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ان هناك نوعين من الفيتامينات الأساسية المتواجدة في العديد من الوجبات الغذائية التي نتناولها يوميًا، وهي فيتامينات (سي، أ).

1- فيتامين "سي"
يساعد فيتامين "سي" في تقوية المناعة، وهو موجود في كثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضروات كالفلفل الرومي، والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.

2-فيتامين "أ"
يعمل فيتامين "أ" علي تقوية مناعة الجسم، وبوجد في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
إنفوجرافيك.. الصحة تنصح بهذه الفيتامينات لتقوية المناعة ضد كورونا
إنفوجرافيك.. الصحة تنصح بهذه الفيتامينات لتقوية المناعة ضد كورونا

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