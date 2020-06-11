بملابس سوداء آمال ماهر تستعد لحفلها اللايف.. غدا



وكتبت "ماهر"، تعليقا على الصورة قائله: "معادنا بكرة جاهزين ".



حيث تستعد المطربة آمال ماهر، لحفل غنائي غدا الجمعة في الأهرامات عن طريق اللايف مراعاة للإجرائات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وسيتم إذاعة الحفل على قناة "mbc" وعلى "شاهد" والقناة الرسمية لآمال ماهر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك في تمام الساعة ال10 مساء. وكتبت "ماهر"، تعليقا على الصورة قائله: "معادنا بكرة جاهزين ".

ظهرت الفنانة آمال ماهر، في أحدت جلسة تصوير لها وهي تستعد لحفلها "اللايف"، غدا، وكانت ترتدي ملابس سوداء وشعر منسدل على كتفها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".