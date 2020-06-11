إيطاليا تسجل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، أنها رصدت 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبلغ إجمالي الوفيات 34167 شخصا.

وقالت السلطات الصحية: إن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 379 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236142، مشيرة إلى عدد المتعافين بواقع 1399 حالة؛ حيث ارتفع المؤشر إلى 171338 شخصا، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.746 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، وأعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ4 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,534 مليون إصابة، بينهم أكثر من 421 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,819 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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