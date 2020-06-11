مدرب يوفنتوس: من الصعب اللعب بديبالا ورونالدو معا

صرح المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب نادي يوفنتوس، أنه من الصعب اللعب برونالدو وديبالا معاً خلال لقاء الفريق القادم ضد نادي ميلان غداً الجمعة، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.





وتعادل الفريقان ذهاباً بملعب سان سيرو بمدينة ميلانو بهدف لكل منهما خلال شهر فبراير الماضي.





وقال ساري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "ديبالا لاعب رائع، لكن على المستوى التكتيكي، من الصعب اللعب بجوار رونالدو".





وتابع: "بإمكانهما صنع الفارق في أي لحظة، لكن على المستوى التكتيكي، من الصعب أن يلعبا معاً".





واستدرك ساري حول النجمين: "لكن الجودة والقدرات البدنية قد تمكنهما من اللعب سوياً في أوقات معينة".





وحول أزمة نجمه البوسني ميراليم بيانيتش، المرتبط ببرشلونة وباريس سان جيرمان، واصل ساري: "بيانيتش لاعب هام، لكنه عليه تجاوز تلك المرحلة التي يمر بها".





وأتم: "بيانيتش تراجع مستواه خلال 4 أو 5 مباريات قبل التوقف، وعليه أن يعود لمستواه السابق".



