"رابطة العالم الإسلامي" تنفي المشاركة في حوار مع مسئولين إسرائيليين

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
نفت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، مشاركتها أو أي من هيئاتها أو علمائها في مؤتمر للحوار مع مسئولين إسرائيليين.

وأكدت الرابطة ذلك، عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: لا صحة لمشاركة الرابطة، أو أي من هيئاتها، وعلمائها في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائيليين.

وفي سياق متصل، أصدرت الرابطة بيانًا، دانت فيه المخطط الإسرائيلي الذي استهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام في المنطقة الرامية لإيجاد الحل العادل والشامل.

وقال البيان: شدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، أن القضية الفلسطينية وما تمر به من تغيرات وتحديات كانت ولا تزال أولوية  لدى العالم الإسلامي.

ودعا البيان الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى توحيد المواقف تجاه إدانة ذلك المخطط المفضي إلى المزيد من التأزيم والصراع ورفض السياسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمجهضة لجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

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