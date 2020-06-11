أبوظبي.. "الصحة" تدعم البحوث العلمية لمكافحة كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت دائرة الصحة ـ أبوظبي، اليوم الخميس، أنها أطلقت بالتنسيق مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة "سجل الأبحاث الوطني"؛ ليكون منصة موحدة لدعم الأبحاث العلمية وتسريع وتيرة الاكتشافات والابتكارات التي من شأنها المساهمة في رفد الجهود العلمية المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويلعب سجل الأبحاث الوطني الذي يعد جزءا من الموقع الإلكتروني، الذي قامت الدائرة بإطلاقه وتخصيصه لفيروس كورونا دوراً محورياً في فهم الجائحة ومعرفة طبيعة الفيروس وكيفية محاربته وتحديد أفضل السبل لتخفيف الأعراض الجانبية الناجمة عن المرض وعلاجاته.

ودعت دائرة الصحة بأبو ظبي العاملين على هذه الأبحاث والمختصين في القطاع إلى مشاركة مقترحاتهم البحثية المتعلقة بفيروس كورونا عبر سجل الأبحاث الوطني الخاص بالجائحة، الذي أصبح متوفراً الآن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة.

ويهدف السجل إلى دعم إجراء الأبحاث المشتركة بين مختلف القطاعات والأطراف المعنية بما يسهم في إثراء مجال الأبحاث والحد من إزدواجيتها وتكرارها ما يوفر الوقت والجهد؛ حيث يعمل على جمع كافة الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة التنفسية الحادة "سارس كوف2"، والتي قد يكون لها تأثير في توفير بيانات ذات أهمية بالغة في الوقت الحالي لإدارة الجائحة.

وتتحد جهود دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة لتوفير ميزة إضافية جديدة تتمثل في توفير تقارير علمية بشكل يومي تحوي ملخصات عن أهم الاكتشافات البحثية وآخر المستجدات حول الفيروس في العالم، وذلك لتمكين المهنيين الصحيين وأخصائيي الصحة العامة من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بشكل سريع وسهل.

وقالت مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي الدكتورة أسماء المناعي: "لم يسبق للعالم أن يشهد جائحة كفيروس كورونا في العصر الحديث، ما يجعل صحة وحياة الأفراد تعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الباحثين والعلماء من مختلف أنحاء المعمورة الذين تتضافر جهودهم على وجه السرعة لإيجاد سبل لتوظيف أفكارهم وخبراتهم للتصدي لهذا المرض وترجمتها إلى تطبيقات وعلاجات ناجحة".

وأضافت المناعي: "ومن هذا المنطلق، حرصنا في دائرة الصحة أبوظبي من خلال سجل الأبحاث الوطني الخاص بجائحة كورونا على توفير أساس متين يستند عليه جميع الباحثين والعاملين على التصدي للوباء الحالي".

وتابعت: "ندعو ونشجع جميع الباحثين السريريين على تحميل مقترحاتهم البحثية المتعلقة بفيروس كورونا على الموقع، للمساهمة في تعزيز الاكتشاف العلمي السريع ودفع عجلة الابتكار لمواجهة الفيروس والسيطرة على الوباء حول العالم".

وأوضحت مدير إدارة تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة الدكتورة شرينة المزروعي: أنه يتوفر في التقرير العلمي اليومي قسم خاص لملخصات الابحاث الصادرة من الامارات بهدف تشيجيع الباحثين في على القيام بالابحاث ونشرها، بالاضافة الى ذلك فإن التقرير يوفر بيانات وتحاليل لتطورات وضع الجائحة حول العالم.

وأضافت المزروعي: "أنه من الضروري أن يبقى اختصاصيو الرعاية الصحية ومسؤولو الصحة العامة على اطلاع على جميع المستجدات والابحاث العلمية المحلية والدولية، لاسيما لما تشهده العلوم من تطور سريع، لافتة إلى أن التقرير العلمي اليومي يقدم ملخصا لهذه الأبحاث، فضلا عن ما يقدمه من بيانات محدثة عن كورونا ومتوفرة لجميع الراغبين بالاطلاع".

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