أسطورة برشلونة يفتح النار على كيكي سيتين

فتح ريفالدو أسطورة نادي برشلونة الإسباني السابق النار على كيكي سيتين المدير الفني للفريق خلال تصريحاته اليوم.

وانتقد كيكي سيتين مدرب برشلونة قرار الـ5 تبديلات قائلا: أعتقد أن هذا سيضر بنا, هُناك العديد من المُباريات نحسمها في الدقائق الأخيرة وإذا أعطيت الخصم تبديلات إضافية لن يكون لديهم الكثير من اللاعبين المتعبين .. ربما تكون مفيدة أحياناً لنا أيضاً، سنرى .

ليرد ريفالدو قائلا: ما قاله سيتين لا معنى له, يبحث عن أعذار في مسألة كهذه، لا افهم كيف يقول بأنه يشعر بالأذى لمجرد أن المنافس لديه تغييران إضافيان!

واضاف: اندية مثل برشلونة و ريال مدريد هم اكثر المُستفيدين بذلك. إنهم أقوى بكثير من البقية ويمكنهم بسهولة حسم المباريات في 45 دقيقة فقط. لديهم مواهب كبيرة مُقارنةً بالأندية الأخرى .