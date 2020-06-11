محمد صلاح يخطف الأنظار في محطة الوقود

خطف النجم المصري "محمد صلاح" نجم نادي ليفربول الإنجليزي الأنظار اليوم، خلال أحد محطات الوقود بمدينة ليفربول.





والتقى أحد مشجعي نادي ليفربول اليوم مع محمد صلاح في محطة "ساينس بيري" بالمدينة، حيث التقط صورة للفرعون المصري بالمحطة.





ونشر المشجع عبر حسابه بموقع تويتر اليوم: "قام محمد صلاح بدفع ثمن الوقود لجميع الأشخاص الذين تواجدوا في المحطة".





وقال مشجع آخر: "زميلي في العمل أرسل لي صورة صلاح في المحطة، وقد قام بدفع حساب الوقود لجميع المتواجدين هناك".





ويستعد صلاح لإستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 3 أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويحل ليفربول المتصدر ضيفاً على ملعب "جوديسون بارك" لملاقاة نظيره إيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإندليزي، وذلك يوم الأحد 21 يونيو.





ويتأهب ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً، حيث يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث يحتاج الفريق لـ6 نقاط فقط.



