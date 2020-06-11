إصابة مدير جوازات مكة بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:41 م
اللواء عابد بن فايز الحارثي
اللواء عابد بن فايز الحارثي
الفجر السعودي
أظهرت نتائج المسح الطبي إصابة مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، بفيروس كورونا المستجد، مما استدعى إخضاعه للحجر الصحي المنزلي.

وطمأن الحارثي الجميع أنه بخير، ممتثلاً لتعليمات الجهات المختصة بالبقاء في المنزل خلال فترة الحجر الصحي.

ولم يعلم الحارثي كيفة إصابته بالفيروس، إلا أن المقربين توقعوا حدوث الإصابة خلال الجولات التي نفذها على نقاط التفتيش والأحياء السكنية، أو بسبب الأعداد الكبيرة التي راجعت الإدارة.

 أن وزارة الصحة سجلت 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80,019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.


وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة"، عبر منصتها التوعوية "عِشْ بصحة" وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.

وتضمنت التوصيات أيضًا عدم المصافحة والعناق، وتجنّب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمّعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

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