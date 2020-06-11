بعد رحيله.. التعاون السعودي يوجه رسالة مؤثرة إلى ماتشادو

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
أعلن نادي التعاون السعودي عدم تجديد تعاقده مع لاعبه البرتغالي ريكاردو ماتشادو، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران الفريق.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب البرتغالي "ريكاردو ماتشادو" نظير الـ 5 مواسم التي مثل فيها التعاون ، مؤكدة بأنه من خيرة اللاعبين خلقاً وأداءً متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلا ".

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الخميس نقلا عن مصادر خاصة أن عدم تجديد عقد البرتغالي عقب انتهاء في يونيو الجاري جاء بالاتفاق بين إدارة النادي ومواطنه كامبيلوس مدرب الفريق نظرًا لعدم حاجتهم الفنية إلى اللاعب.

ومثل ماتشادو فريق التعاون خمسة مواسم ماضية، قبل أن يقرر بالاتفاق مع فريقه وضع نهاية لهذه المسيرة، التي تخللها حصوله على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي واللعب في دوري أبطال آسيا مرتين.

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ماتشادو كرة عربية التعاون

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