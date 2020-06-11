بعد واقعة نجم برشلونة.. رد قوي من رابطة الليجا

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:29 م
نيلسون سيميدو
نيلسون سيميدو
وكالات
وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تحذيرا شديد اللهجة للأندية ، مؤكدا أنه من الممكن أن يزداد الأمر سوءا بالنسبة لانتشار فيروس كورونا في حال تم خرق بروتوكول التعاون.

وتدرب نيلسون سيميدو، مدافع برشلونة، بشكل فردي اليوم الخميس بعد أن حضر تجمعا به أكثر من 20 شخصا في بلدة كاستيلديفيلس مطلع هذا الأسبوع، بينما تم تحذير أربعة لاعبين في فريق أشبيلية في مايو الماضي بسبب حضور حفل شواء.

وتستأنف منافسات الدوري الإسباني اليوم الخميس بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب الوباء، ولكن في مكالمة عبر "زوم" مع وسائل الإعلام العالمية، حذر تيباس اللاعبين من أنهم قد يضطرون لتركيزهم معا لتفادي المزيد من الاختراقات.

وقال تيباس :" ما نفكر به إنه إذا استمر اللاعبين في فعل هذا سندرس تركيزهم إلزاميا".

وأضاف :"نريد فعل هذا ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية رأينا أن الأندية تتبع البروتوكولات، ولكن إذا بدأنا مشاهدة ثلاثة أو أربعة لاعبين في كل نادي يخالفون القواعد، لن يكون لدينا أي علاج باستثناء تركيزهم سويا".

وتابع :" نتمنى ألا نضطر لهذا، ولكن إذا استمر الناس في الذهاب لحفلات الشواء والحفلات ربما نضطر لهذا. أظهرت رابطة الدوري ثقة كبيرة في اللاعبين من خلال عدم تركيزهم معا، لذلك، برجاء أعيدوا هذه الثقة، ولا تخالفوا القواعد حيث أن هذا يضر الرابطة وصحة الناس بشكل عام".

ويحل برشلونة ضيفا على مايوركا يوم السبت، بحثا عن توسيع فارق النقطتين التي تفصله عن ريال مدريد.

وخضع سيميدو لفحص اكتشاف فيروس كورونا بجانب زملائه اليوم الخميس، خاصة وأن بروتوكول رابطة الدوري الإسباني ينص على خضوع اللاعبين للفحص قبل المباراة بيومين، وإذا جاءت النتيجة سلبية سيسمح له بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية غدا الجمعة".

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