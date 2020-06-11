الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:14 م
الاهلي
الاهلي
أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف العاقد مع أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الانجليزي لضمه في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم.

وجاء قرار النادي الأهلي باغلاق ملف التعاقد مع حجازي بعد تمسك اللاعب بالبقاء في إنجلترا ومواصلة مسيرته الاحترافية بالفترة القادمة.

ووضع الاهلي أسامة جلال مدافع فريق إنبي كصفقة بديلة بعدما فشل النادي في التوصل لاتفاق مع أحمد حجازي وباهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي.

وكانت إدارة الاهلي قد تراجعت أيضاً عن التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بسبب المطالب المادية الكبيرة بجانب تلقيه عرض ضخم من احد الاندية الخليجية بالفترة الماضية.

وسيركز الأهلي كافة جهوده حالياً على التعاقد مع أسامة جلال لتعزيز الخط الدفاعي للفريق في الموسم المقبل.

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