حسم موقف مشاركة جاريث بيل مع ريال مدريد

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد من المشاركة أمام إيبار يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين.

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن الويلزي جاريث بيل مستعد لخوض لقاء إيبار ولكن يظل القرار النهائي عند المدرب زين الدين زيدان.

واشارت الصحيفة إلى أن بيل اشتكي من إصابة عضلية في الايام الماضية وهو ما دفع زيدان لاستبعاده من التدريبات الجماعية تخوفا من تفاقم الاصابة.

ويخوض نادي ريال مدريد مباراته الأولى بعد عودة الدوري الإسباني ضد إيبار يوم الأحد المقبل والموافق 14 يونيو في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بينما إيبار بالمركز السادس عشر ومعه 27 نقطة وذلك بعد مرور 27 مباراة إلى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة الدوري الاسباني ريال مدريد جاريث بيل ايبار

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد ٣ أيام فقط.. قناة الأهلي توقف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

منذ ساعة و 18 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جاريث بيل: "أحضروا لنا الكلاسيكو"

ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل

نجم ريال مديد يعلق على صافرات الجماهير ضد بيل

باريس سان جيرمان يخطط للفوز بخدمات بيل

المصائب تتوالى على جاريث بيل

تصريح ناري من جاريث بيل عن مغادرة ريال مدريد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

03:59 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم