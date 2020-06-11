حسم موقف مشاركة جاريث بيل مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد من المشاركة أمام إيبار يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين.





ووفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن الويلزي جاريث بيل مستعد لخوض لقاء إيبار ولكن يظل القرار النهائي عند المدرب زين الدين زيدان.





واشارت الصحيفة إلى أن بيل اشتكي من إصابة عضلية في الايام الماضية وهو ما دفع زيدان لاستبعاده من التدريبات الجماعية تخوفا من تفاقم الاصابة.





ويخوض نادي ريال مدريد مباراته الأولى بعد عودة الدوري الإسباني ضد إيبار يوم الأحد المقبل والموافق 14 يونيو في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".