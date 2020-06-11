صحيفة: لا يمر يوم إلا وتنطلق المساعدات الإماراتية لمختلف بلدان العالم





قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، تحت عنوان "الإمارات.. ريادة في التعاون الدولي": إن شهادات التقدير والشكر من قادة الدول والمنظمات والشعوب لدولة الإمارات العربية المتحدة تتوالى على ما قدمته من مساعدات خارجية في محنة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وأضافت الصحيفة الإماراتية: وآخرها بالأمس القريب صور كبيرة تحمل عبارات شكر باللغة الإنجليزية لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عدد من الساحات الحيوية وشوارع العاصمة البوسنية سراييفو، والتي قام مدونون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بتداولها على نطاق واسع، ولقيت تفاعلاً كبيراً من المغردين في البوسنة والهرسك وخارجها، ومئات الأطنان من المساعدات الطبية التي أرسلتها الإمارات لنحو سبعين دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا.





وتابعت: أن كل هذا يعكس التزام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بواجبها الإنساني الدولي في مكافحة جائحة كورونا، إدراكاً منها بأن التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يشكلها الوباء لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل المشترك والتضامن الإنساني والتعاون العالمي.





ولفتت إلى أنه لا يكاد يمضي يوم أو يومان، إلا وتنطلق المساعدات الطبية من دولة الإمارات إلى جهة ما في العالم تحتاج إليها، وتضرب الإمارات المثل في الإنسانية والتعاون الدولي، مؤكدة على التزامها بنهج العمل الإنساني الراسخ، والذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، ويعكس المبادئ الإنسانية التي تأسست عليها الدولة على مدى عقود ماضية في مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة، دون تمييز أو مفاضلة.





واختتمت كلامها قائلة: إن أزمة وباء كورونا أكدت على ريادة الإمارات في التعاون الدولي والعطاء الإنساني على مستوى العالم، وذلك بشهادات دولية سيسجلها التاريخ في صفحاته الخالدة.