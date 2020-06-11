صحيفة: لا يمر يوم إلا وتنطلق المساعدات الإماراتية لمختلف بلدان العالم

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، تحت عنوان "الإمارات.. ريادة في التعاون الدولي": إن شهادات التقدير والشكر من قادة الدول والمنظمات والشعوب لدولة الإمارات العربية المتحدة تتوالى على ما قدمته من مساعدات خارجية في محنة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضافت الصحيفة الإماراتية: وآخرها بالأمس القريب صور كبيرة تحمل عبارات شكر باللغة الإنجليزية لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عدد من الساحات الحيوية وشوارع العاصمة البوسنية سراييفو، والتي قام مدونون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بتداولها على نطاق واسع، ولقيت تفاعلاً كبيراً من المغردين في البوسنة والهرسك وخارجها، ومئات الأطنان من المساعدات الطبية التي أرسلتها الإمارات لنحو سبعين دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتابعت: أن كل هذا يعكس التزام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بواجبها الإنساني الدولي في مكافحة جائحة كورونا، إدراكاً منها بأن التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يشكلها الوباء لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل المشترك والتضامن الإنساني والتعاون العالمي.

ولفتت إلى أنه لا يكاد يمضي يوم أو يومان، إلا وتنطلق المساعدات الطبية من دولة الإمارات إلى جهة ما في العالم تحتاج إليها، وتضرب الإمارات المثل في الإنسانية والتعاون الدولي، مؤكدة على التزامها بنهج العمل الإنساني الراسخ، والذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، ويعكس المبادئ الإنسانية التي تأسست عليها الدولة على مدى عقود ماضية في مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة، دون تمييز أو مفاضلة.

واختتمت كلامها قائلة: إن أزمة وباء كورونا أكدت على ريادة الإمارات في التعاون الدولي والعطاء الإنساني على مستوى العالم، وذلك بشهادات دولية سيسجلها التاريخ في صفحاته الخالدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس جائحه كورونا المساعدات الإماراتية المساعدات الإمارات

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

منذ ساعة و 20 دقيقة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد ٣ أيام فقط.. قناة الأهلي توقف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

توقيع اتفاقية للترويج لصناعات الحلال في اوروبا

وفد من مجلس الشورى يشارك في إحياء الذكرى السنوية لضحايا مجزرة سربرنيتسا

الإمارات ترسل طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان

الإمارات ترسل امدادات طبية إلى قيرغيزستان لاحتواء كورونا

صحيفة: هناك إنجاز إماراتي يضعها في مقدمة الدول الساعية إلى القضاء على كورونا

صحيفة تتحدث عن مبادئ ترتكز عليها الإمارات في استجابتها لإجراءات مواجهة "كورونا"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

03:59 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم