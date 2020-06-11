ترتيب الدوري الإسباني.. صراع مشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:25 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
يترقب عشاق ومحبي الدوري الإسباني الممتاز، عودة بطولة الليجا مرة أخرى، وذلك بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة بسبب كورونا.

وكانت كل الأنشطة الرياضية قد توقفت في إسبانيا، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الإسباني، اليوم الخميس، بمباراة إشبيلية وريال بيتيس.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني:

1- برشلونة 58 نقطة.
2- ريال مدريد 56 نقطة.
3- أشبيلية 47 نقطة.
4- ريال سوسيداد 46 نقطة.
5- خيتافي 46 نقطة.
6- أتلتيكو مدريد 45 نقطة.
7- فالنسيا 42 نقطة.
8- فياريال 38 نقطة.
9- غرناطة 38 نقطة.
10- أتلتيك بلباو 37 نقطة.
11- أوساسونا 34 نقطة.
12- ريال بيتيس 33 نقطة.
13- ليفانتي 33 نقطة.
14- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة.
15- بلد الوليد 29 نقطة.
16- إيبار 27 نقطة.
17- سيلتا فيجو 26 نقطة.
18- ريال مايوركا 25 نقطة.
19 - إسبانيول 23 نقطة.
20 - ليجانيس 20 نقطة.

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