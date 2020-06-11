تنظيم الحمدين يستخدم الإخوانية إحسان الفقيه لتنفيذ مخططاته التخريبية

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:35 م
إحسان الفقيه
إحسان الفقيه
وكالات

استخدم تنظيم الحمدين،  مجموعة من المرتزقة من ضمنهم الأردنية الإخوانية إحسان الفقيه لتنفيذ مخططاته التخريبية، ومهاجمة المقاطعة العربية.

 

 وحول النظام القطري، الكاتبة إحسان الفقيه،  إلى بوق قذر بعدما أعطاها الضوء الأخضر لبدء مهمتها في 2015، وفقا لقطر يلكيس.

 

وقد خضعت الكاتبة إحسان الفقه، لدورة تدريب مكثفة في الجزيرة لنشر الفوضى، لتبدأ عملها بالدفاع عن فلول الإخوان في العالم العربي، كما أطلقت لسانها للنيل من تماسك مجتمعات الشرق الأوسط، لتتلقى مكافأة من أسيادها القطريين، ويفتح لها الأمير الصغير أبواب منابره الإعلامية لنشر الفكر المتطرف، لتنطلق في مدح سياسات الحمدين، وتحتفي بقمع القطريين وإسقاط الجنسية عنهم.

 

ومجدت الفقيه شيخ الفتنة القرضاوي واحتفت بأئمة الإرهاب القطري، وأدمنت تحويل صفحتها على تويتر لمنصة ترويج خراب الحمدين، وشنت حملة على المقاطعة بالباطل وأطلقت الأكاذيب للنيل من قادتها، ولم تسلم منها القاهرة حيث هاجمت قياداتها بعد فشل مخطط تميم الإخواني في مصر.

 

وتعد تركيا أحد محطاتها، حيث أدخلها أردوغان على الخط وعينها في وكالة الأناضول، لتنطلق بعدها في كتابة مقالات تدافع عن سلطان الأوهام لإخفاء وجهه القبيح، وتبرر دون حياء التدخل العسكري التركي بسوريا لتغطية أطماع أنقرة التوسعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطر تنظيم الحمدين الكاتبة إحسان الفقيه الارهاب إحسان الفقيه

أخبار تهمك

برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ ساعتين

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد الريسوني.. منصة الحمدين لإطلاق الأكاذيب ضد الرباعي العربي

قطريليكس تواصل فضح "الحمدين": خالد العطية يعيش في الأوهام (فيديو)

من هو محمد ماهر عقل عميل الإخوان بالجزيرة؟

حمد بن خليفة.. أمير الانقلابات وقائد قطر إلى الهاوية

البحرين: تنظيم الحمدين يجند طلبة قطر المبتعثين للتهجم على المنامة

قطر تواصل مخططاتها التخريبية لإجهاض المفاوضات بالسودان

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:07 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

01:58 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم