بشار الأسد يقيل رئيس مجلس الوزراء

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:09 م
الرئيس السوري
الرئيس السوري
وكالات

أقال الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

 

وأصدر الرئيس السوري، اليوم الخميس،  قرارًا بتكليف حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء، خلفًا المهندس عماد خميس.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 125 حالة، موضحة أن "المصاب المسجل اليوم، سائق يعمل على خط سوريا الأردن".

 

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه تم حتى الآن شفاء 58 إصابة فيما توفيت 6 حالات من إجمالي المصابين بالفيروس.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,943 مليون إصابة، بينهم أكثر من 400 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,401 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.


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