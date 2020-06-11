محافظ بني سويف يستعرض مقترحات تنمية المنطقة المحيطة بمحور عدلي منصور

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من المقترحات والتصورات المطروحة لتنمية المنطقة المحيطة بمحور عدلي منصور، مؤكدا على أنه لا بديل عن تنفيذ خطة تهدف لتعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة استثماريا، مشيرا إلى أهمية السبق بالتخطيط لمنع حدوث عشوائية بمحيط منطقة أكبر محور تنموي على أرض المحافظة الذي لن يتم السماح به البتة، موضحا أنه يجب أن يتوافر في أي مقترح لتنمية المنطقة أن يتيح آفاقًا جديدة ومتنوعة على أرض المحافظة ونقلة نوعية اجتماعيا واقتصاديا للمواطن السويفي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمسؤولي الاستثمار، وأملاك الدولة، والطرق والنقل، وذلك في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام،والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، والأستاذة لمياء جلال مدير عام الاستثمار، والمهندسة نانسي إبراهيم مدير عام التخطيط العمراني، وعدد من المهندسين المعنيين.

واستعرض فريق العمل مكونات خطة المحافظة والتصور التخطيطي الذي يجري إعداده لتنمية المنطقة المحيطة لمحور عدلي منصور، وذلك في مجالات استثمارية عديدة عقاريا وتجاريا وغيرها من القطاعات، والتي تهدف لتحقيق تنمية عمرانية اقتصادية للمنطقة وإتاحة آفاق جديدة ومتنوعة على أرض المحافظة ونقلة نوعية اجتماعيا واقتصاديا من خلال جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة، وأنها خطوة استباقية لمنع ظهور عشوائيات بالمنطقة المحيطة للمحور.

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف على أهمية العمل على تحقيق خطوات عملية في هذا الجانب، وإعداد دراسة تفصيلية تشمل كل الإجراءات والتنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية وآليات الترويج للمقترحات من خلال توضيح بشكل دقيق ومدروس الميزات النسبية للموقع،وجدوى الأنشطة الاقتصادية أو التجارية بها، مع وضع آليات محددة للتنفيذ، مشيرا إلى أن تنفيذ خطوة واحدة على أرض الواقع سيتبعها خطوات عملية أخرى تالية.

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