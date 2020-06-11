لأصحاب المحلات.. احسب قيمة فاتورة الكهرباء وفقا للأسعار الجديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
محمد عصام

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بطريقة مبسطة يستطيع بها أصحاب المحلات التجارية حساب أسعار فاتورة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الشرائح السعرية لاستهلاك الكهرباء، والتي سيبدأ تطبيقها من يوليو القادم.


وأوضح الجهاز أن طرق حساب أسعار فواتير الكهرباء بالنسبة للمحلات التجارية بحسب استهلاكهم كالأتي:

 

 المحلاتالتى تستهلك 100 كيلووات ساعة، ستدفع 70 جنيه فاتورة، لأن قيمة كيلوات في هذه الشريحة 65 قرشا يضاف لها  5جنيه مقابل خدمة عملاء.


المحلات التى استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة، ستدفع فاتورة بقيمة ١٩٥.٠ جنية، لأن سعر كيلو وات  في هذه الشريحة 120 قرشا يضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك  15جنيه مقابل خدمة عملاء.


المحلات التى تستهلك ٢٥٠ كيلووات ساعة، ستدفع قيمة فاتورة 315 جنيه؛ لأن سعر كيلوات في هذه الشريحة 120 قرشا يضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 15 جنيه مقابل خدمة عملاء.


المحلات التى تستهلك ٣٠٠ كيلووات ساعة، ستدفع فاتورة بقيمة ٤٤٠.٠ جنيها، لأن سعر كيلوات في هذه الشريحة لسعر 140 قرشا ويضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك نحو 20 جنية خدمة عملاء.


  المحلات التى تستهلك ٤٠٠ كيلووات ساعة، ستدفع  ٥٨٠.٠ جنيها لأن سعر الكيلوات في هذة الشريحة 140 قرشا يضاف للفاتورة 20 جنيه خدمة عملاء.٥٦٠.٠ جنية، بينما أصحاب المحلات الذي يبلغ استهلاكه  ٥٠٠ كيلووات ساعة سيدفعون 720 جنيه، لأن سعر كيلو الوات نفس سعر الشريحة السابقة ويضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 20 جنيه مقابل خدمة عملاء.


ويحاسب أصحاب المحلات ذات استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة على سعر 140 قرشا للفاتورة ليصل إجمالي قيمة فاتورته  ٨٦٠.٠ جنية بعد إضافة رسوم خدمة عملاء 20 جنيه.


ويدفع أصحاب المحلات الذي يبلغ معدلات استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة نحو  ٩٤٢.٥٠ جنيه جيث يتم محاسبة استهلاكهم حتى 600 كيلوات بسعر 140 قرشا يضاف إليهم 50 كيلوات  بسعر 155 قرشا، ويضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 25 جنيه، وكذلك سيدفع أصحاب المحلات التى يبلغ معدلات استهلاكهم نحو  ٧٥٠ كيلووات ساعة  نحو ١٠٩٧.٥٠ جنية لأنهم سيحاسبون حتي استهلاك 600 كيلووات بسعر 140 قرشا، وسيحاسبون على 150 المتبقية من استهلاكهم بسعر 155 قرشا للكيلو وات، ويضاف لفاتورتهم 25 جنيه خدمة عملاء.

 

 ويحاسب أصحاب المحلات ذات استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة   على فاتورتهم بسعر  ١٤٨٥.٠ جنية، أما المحلات الذي استهلاكهم يبلغ  ١٢٠٠ كيلووات ساعة  سيدفعون  ١٩٦٠.٠ جنية، لأ، سعر الكيلو وات الواحد في هذه الشريحة 160 قرشا،و يضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 40 جنية خدمة عملاء،  وسيدفع أصحاب المحلات ذات استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة  نحو  ٣٢٤٠.٠ جنية بسعر 160 قرشا للكيلو وات واحد  ويضاف فاتورتهم 40 جنيه مقابل خدمة عملاء.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكهرباء اسعار الكهرباء بعد ارتفاعها اسعار الكهرباء اسعار الكمهرباء اليوم أسعار الشرائح

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل.. كيف تحسب قيمة استهلاكك من الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

بالأرقام| ننشر تفاصيل الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

بالارقام كيف تحسب فاتورة أستهلاكك من الكهرباء بعد الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك 2019

شاهد الزيادات الجديدة لاستهلاك فاتورة الكهرباء وقارنها بالزيادة السابقة .. وكيفية التأكد من الاستهلاك الفعلي؟

لماذا اعتمدت "التموين" على معيار "استهلاك الكهرباء" لاستبعاد غير المستحقين؟

وزير الكهرباء يكشف نسبة الزيادة في الأسعار للمنازل (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:07 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

01:58 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم