لأصحاب المحلات.. احسب قيمة فاتورة الكهرباء وفقا للأسعار الجديدة

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بطريقة مبسطة يستطيع بها أصحاب المحلات التجارية حساب أسعار فاتورة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الشرائح السعرية لاستهلاك الكهرباء، والتي سيبدأ تطبيقها من يوليو القادم.





وأوضح الجهاز أن طرق حساب أسعار فواتير الكهرباء بالنسبة للمحلات التجارية بحسب استهلاكهم كالأتي:

المحلاتالتى تستهلك 100 كيلووات ساعة، ستدفع 70 جنيه فاتورة، لأن قيمة كيلوات في هذه الشريحة 65 قرشا يضاف لها 5جنيه مقابل خدمة عملاء.





المحلات التى استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة، ستدفع فاتورة بقيمة ١٩٥.٠ جنية، لأن سعر كيلو وات في هذه الشريحة 120 قرشا يضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 15جنيه مقابل خدمة عملاء.





المحلات التى تستهلك ٢٥٠ كيلووات ساعة، ستدفع قيمة فاتورة 315 جنيه؛ لأن سعر كيلوات في هذه الشريحة 120 قرشا يضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 15 جنيه مقابل خدمة عملاء.





المحلات التى تستهلك ٣٠٠ كيلووات ساعة، ستدفع فاتورة بقيمة ٤٤٠.٠ جنيها، لأن سعر كيلوات في هذه الشريحة لسعر 140 قرشا ويضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك نحو 20 جنية خدمة عملاء.





المحلات التى تستهلك ٤٠٠ كيلووات ساعة، ستدفع ٥٨٠.٠ جنيها لأن سعر الكيلوات في هذة الشريحة 140 قرشا يضاف للفاتورة 20 جنيه خدمة عملاء.٥٦٠.٠ جنية، بينما أصحاب المحلات الذي يبلغ استهلاكه ٥٠٠ كيلووات ساعة سيدفعون 720 جنيه، لأن سعر كيلو الوات نفس سعر الشريحة السابقة ويضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 20 جنيه مقابل خدمة عملاء.





ويحاسب أصحاب المحلات ذات استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة على سعر 140 قرشا للفاتورة ليصل إجمالي قيمة فاتورته ٨٦٠.٠ جنية بعد إضافة رسوم خدمة عملاء 20 جنيه.





ويدفع أصحاب المحلات الذي يبلغ معدلات استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة نحو ٩٤٢.٥٠ جنيه جيث يتم محاسبة استهلاكهم حتى 600 كيلوات بسعر 140 قرشا يضاف إليهم 50 كيلوات بسعر 155 قرشا، ويضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 25 جنيه، وكذلك سيدفع أصحاب المحلات التى يبلغ معدلات استهلاكهم نحو ٧٥٠ كيلووات ساعة نحو ١٠٩٧.٥٠ جنية لأنهم سيحاسبون حتي استهلاك 600 كيلووات بسعر 140 قرشا، وسيحاسبون على 150 المتبقية من استهلاكهم بسعر 155 قرشا للكيلو وات، ويضاف لفاتورتهم 25 جنيه خدمة عملاء.

ويحاسب أصحاب المحلات ذات استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة على فاتورتهم بسعر ١٤٨٥.٠ جنية، أما المحلات الذي استهلاكهم يبلغ ١٢٠٠ كيلووات ساعة سيدفعون ١٩٦٠.٠ جنية، لأ، سعر الكيلو وات الواحد في هذه الشريحة 160 قرشا،و يضاف للفاتورة بعد حساب الاستهلاك 40 جنية خدمة عملاء، وسيدفع أصحاب المحلات ذات استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة نحو ٣٢٤٠.٠ جنية بسعر 160 قرشا للكيلو وات واحد ويضاف فاتورتهم 40 جنيه مقابل خدمة عملاء.