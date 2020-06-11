بلومبرج: الإمارات تضخ 20 مليار درهم لاستثمارات البنية التحتية

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
قال وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات إن الاقتصاد بلاده سيشهد مزيجا من التعافي السريع والتدريجي في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت "بلومبرج" عن عبدالله النعيمي القول إن الإمارات تضخ حاليا 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في مشروعات للبنية التحتية على المستوى الاتحادي منها 7 مليارات درهم لمشروعات إسكان ترعاها الدولة. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" أن هذه الخطط ستستمر رغم بعض التأخير.

يأتي ذلك فيما يتوقع تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الإماراتي إلى تراجع عدد سكان الدولة البالغ حوالي 10 ملايين نسمة أغلبهم من العمال الأجانب.

 وبحسب تقديرات أوكسفورد إيكونوميكس فإن الإمارات قد تفقد 900 ألف وظيفة ويغادرها حوالي 10 في المائة من السكان. في حين يتوقع البنك المركزي الإماراتي انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وعن مغادرة العمالة الأجنبية للإمارات قال عبدالله النعيمي "العمالة الأجنبية التي لدينا اليوم ماهرة جدا ونحن نحتاج إليها بالتأكيد ... منحنا العمال الأجانب اجازة لفترة طويلة إذا أرادوا ذلك. فنحن ندعم الشركات المتعاقدة معهم والشركات الكبرى التي ستخفض بالفعل حجم قوة العمل لديها".

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