13 ألف مستفيد من تكافل وكرامة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم زيادة قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة الدقهلية ٥٩٠٣ منهم ٣٦٢٦ أسرة مستفيدة من مساعدات تكافل، و٢٢٧٧ أسرة من مساعدات كرامة.





وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، أن هؤلاء المستفيدين من ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين، وأنه بذلك يصبح إجمالى المستفيدين من برنامج الدعم النقدى بمحافظة الدقهلية ما يصل إلى ١٢٨٨١٥ أسرة منهم ٦٦٨٠٢ مستفيد من مساعدات كرامة و٦٢٠١٣ مستفيد من مساعدات تكافل.





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الوارد من وزارة التضامن الاجتماعي فى هذا الشأن والذى عرضه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.





وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من تسليم البطاقات الجديدة الواردة للفئات المستحقة من المواطنين.





وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة وحياة المواطنين الذين يتم تسليم البطاقات لهم من الإدارات الاجتماعية المختصة على مستوى المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية، أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا فى سبيل تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية فى نطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.





جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالأسر الاولى بالرعاية والعمل على توفير حياة كريمة لهم بجميع المحافظات





واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2020 بمجموع 259 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية ويهنئ أبناءه الطلاب والطالبات.





وقال محافظ الدقهلية إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.





ومن جانبه أعلن المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 100 ألف و84 طالب وطالبة بنسبة 98.6% ووفقا للإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين تم قبول 43 ألف و162 طالب وطالبة من الحاصلين على مجموع 259 فأعلى،وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 45 طالبا للفصل الواحد موزعين على 945 فصل في 172 مدرسة على مستوى المحافظة.





وأضاف أن تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 240 درجة،والفندقي ثلاث سنوات والمزدوج 230،الثانوي الفني الصناعي خمس سنوات 245 درجة،ونظام ثلاث سنوات 235، 200درجة للثانوي الزراعي،ونظام ثلاث سنوات 140،والثانوي الصناعي المزدوج 210،ثانوي تجاري ثلاث سنوات ومزدوج 140 درجة،والثانوي التجاري خمس سنوات190.



