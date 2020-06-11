بالصور.. اصطدام مقطورة بـ4 سيارات ملاكي على "الاتوستراد"

حصلت الفجر، على صور الحادث المروري الذي وقع على دائري الأتوستراد، حيث اصطدمت مقطورة بأربع سيارات ملاكي مما أدى إلى 3 إصابات ووفاة شخص ووقف سير الجانبين.





وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا بانقلاب مقطورة محملة بـ"سن" واصطدام 4 سيارات ملاكي وذلك على الاوستراد وعلى الفور تم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات، كما تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق.





مصرع طفل حال عبوره شريط السكة الحديد بالحوامدية

الجثة تحولت لـ"أشلاء".. هكذا لقى طفل مصرعه حال عبوره شريط السكة الحديد بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، اليوم الإثنين، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة باصطدام قطار بطفل، حال عبوره شريط السكة الحديد، بنطاق القسم.





انتقل النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، تحت إشراف اللواء العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين حال أنه حال عبور "يوسف. ش. ع"، 10 سنوات شريط السكة الحديد، تصادف قدوم القطار رقم 3001 المتجه من أسوان إلى القاهرة، مما أسفر عن مصرعه وتحول جثته إلى أشلاء.





تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، توصلت إلى أن الطفل كان يعبر شريط السكة الحديد، بعد رصيف المحطة بـ10 أمتار.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





حادث جديد شهده طريق وصلة دهشور مساء الجمعة، بعد مرور 24 ساعة فقط على حادث مصرع 3 شباب وإصابة رابعهم بالطريق ذاته.





بداية الواقعة تعود عندما تلقت الإدارة العامة برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بوصلة دهشور أمام مول العرب.



