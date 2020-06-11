أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

أشارت تقارير صحفية، عن أخر تطورات انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط إسم برشلونة مؤخراً، بالتعاقد مع نيمار، حيث يريد العملاق الكتالوني عودته مره أخرى خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، ولكن هذا لن يحدث هذا الصيف.





وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يريد أموال نيمار فقط، ولا يريد إدراج صفقة تبادلية مع برشلونة، حيث أن مسؤولي العملاق الباريسي يرون أن ديمبلي لا يستطيع تعويض النجم البرازيلي.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يركز على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، لذلك لايملك البلوجرانا أي فرصة لضم نيمار هذا الصيف.





وأتمت الصحيفة، أن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لضم نيمار، لذلك سيبقى الموسم المقبل في باريس سان جيرمان.