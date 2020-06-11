وزير الخزانة: 79% من الشركات الصغيرة في أمريكا عاودت العمل

أكد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعافي الاقتصادي بعد تدابير الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لـ"الفرنسية"، قال منوتشين في شهادة أمام لجنة الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال في مجلس الشيوخ "بدأ الاقتصاد الأمريكي في الارتداد، ونحن في طريقنا إلى التعافي".





وأشار إلى تقرير وزارة العمل الأسبوع الماضي الذي أظهر أن الاقتصاد أضاف 2.5 مليون وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى 13.3 في المائة.





وأوضح أن إحصاءات غرفة التجارة الأمريكية تظهر أن 79 في المائة، من الشركات الصغيرة بدأت فتح أبوابها مجددا، وأن نصف الشركات التي لا تزال مغلقة يخطط لمعاودة نشاطه قريبا.





وعزا منوتشين هذا التقدم إلى مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار أقرها الكونجرس في أواخر (مارس) مع بدء عمليات الإغلاق.





ووفر هذا القانون قروضا ومنحا للشركات الصغيرة لإبقاء موظفيها، إضافة إلى دفعات نقدية مباشرة للأمريكيين.





وقال منوتشين "إن هذا الوضع الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لعمل إدارة دونالد ترمب والكونجرس معا لتمرير تشريع من الحزبين يوفر السيولة اللازمة للعمال والأسواق". ورغم ذلك، قال الوزير "إن هناك حاجة إلى مزيد من الإنفاق بالنظر إلى عمق الانكماش"، قائلا لأعضاء مجلس الشيوخ "أعتقد بالتأكيد أننا سنحتاج إلى خطة أخرى من الحزبين". وتتماشى تصريحاته مع دعوات التحفيز الإضافية من جيروم باول رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"، الذي قاد خطوات المصرف المركزي لتقديم تريليونات من الدولارات من السيولة لمنع انهيار الأسواق.





ووفقا لـ"الألمانية"، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة أمس، تراجعا طفيفا في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال (مايو) الماضي، بعد أن سجلت في (أبريل) الماضي أكبر تراجع لها منذ أكثر من عشرة أعوام. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعه بنسبة 0.8 في المائة، خلال (أبريل) الماضي.





وكان المحللون يتوقعون استقرار مؤشر الأسعار خلال أيار (مايو) الماضي دون تغيير، حيث جاء تراجع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي في ظل استمرار تراجع أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 1.8 في المائة خلال (مايو) الماضي بعد تراجعها بنسبة 10.1 في المائة في الشهر السابق، فيما سجلت أسعار البنزين وزيت الوقود تراجعا ملموسا.





وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير وزارة العمل أن أسعار الغذاء ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 1.5 في المائة، وجاء الارتفاع المستمر لأسعار الغذاء نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، في حين سجلت أسعار لحم البقر أكبر ارتفاع شهري لها على الإطلاق.





وذكرت وزارة العمل أن مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعه بنسبة 0.4 في المائة، خلال (أبريل) الماضي.



