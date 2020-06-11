ضبط كمامات طبية داخل سوبر ماركت ببني سويف (صور)

شن جهاز حماية المستهلك في بني سوف، حملة تفتيشية مفاجئة بدائرة مركز بني سويف ومدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث أسفرت عن تحرير 13 محضر بواقع 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ومحضر لضبط كمامات في مكان غير مرخص بتداولها "سوبر ماركت"، و5 محاضر بيع "سجائر" بأزيد من السعر، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





وجاء ذلك ضمن التقرير، الذي عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.





وأكد المحافظ، على أهمية مواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية التموين والعلاج الحر والصيدلة ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بالشكل المطلوب، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار بعض السلع والمغالاة في الأسعار والالتزام بالإشتراطات الصحية.





إزالة 11 حالة تعدٍ





وفي سياق منفصل صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تمت إزالة 11حالة تعد على مساحة 6 قراريط،خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "أمس الأربعاء"بقرية هلية،وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية،وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف.





جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.



