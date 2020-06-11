في 10 خطوات.. كيف تستقطب "الصحة" المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما؟

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:38 م
وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
ياسمين مبروك
في ضوء تحركات وزارة الصحة والسكان، لجذب المتعافين من فيروس كورونا المستجد للتبرع بالبلازما لعلاج الحالات الحرجة، فقد أطلقت حملة قومية لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. 

وفيما يلي ترصد بوابة الفجر، خطوات استقطاب الوزراة، للمتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما:

1. أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة قومية لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

2. تستهدف الحملة، تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد "COVID-19" على التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا.

3. وكانت تجربة بلازما المتعافين، حقتت نجاحًا على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات.

4. الحملة تستهدف أي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا، حيث يمكنه التسجيل على "فيسبوك" كمتبرع، وسيصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع "فيسبوك" للتبرع. 

5. كما يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على "فيسبوك".

6. التسجيل من خلال الضغط على الرابط التالي: https:www.facebook.comdonateblood.

7. التبرع سيكون من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر.

8. خصصت وزارة الصحة والسكان، ٥ أفرع للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا.

9. وناشدت وزيرة الصحة والسكان المتعافين من فيروس كورونا، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان.

10. وتعاونت وزارة الصحة والسكان ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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