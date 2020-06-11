شاهد.. توصية لجنة "أزمة كورونا" بشأن امتحانات الثانوية العامة

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت اجتماعا صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء، وقررت السماح للنوادي الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء اعتبارا من 15 يونيو الحالي وحتى 30 يونيو.





وأشار "هيكل"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، والمذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه سيتم رفع كفاءة المنشأت وتأهيلها خلال نفس الفترة، منوها بأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها المحدد سلفا، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والشروط الصحية ومتابعاتها يوميا.





ونوه بأن اللجنة أكدت منذ تشكيلها أنها وضعت نصب أعينها تحقيق التوازن بين أمرين، وهما الحرص على سلامة المواطنين من جهة، وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



