مبيعات الأجانب والعرب تقود بورصة مصر للهبوط 0.68% في منتصف الجلسة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:18 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية،  تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات العرب والأجانب،  مع استمرار جنى الارباح على قياديات الرئيسي

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 10858 نقطة،  كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 673 نقطة.

وتوقع خبراء المال أن تعو البورصة لأزهي عصورها ولكن بشرط  وجود سيولة مؤسسية كبيرة  وإصلاحات جوهرية في طريقة احتساب المؤشرات.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن ووجود وعي عند فئات المتعاملين واهتمام الدولة بالمؤسسة الإقتصادية  التي تستطيع أن تعمل وتدر أرباح حتي في أسواء الظروف ، وعودة الأسهم الموقوف للتداول ومنع التلاعب من قبل صغار النفوس، سيساهم في عودة العصر الذهبي للبورصة المصرية وتؤدي أدوارها كمنصة للتمويل والتداول وليس للمقامرة وضياع رؤس الاموال.

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