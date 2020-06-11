"ذهب وفلوس".. ضبط تشكيل عصابي لسرقته أجنبيا بالقاهرة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
داليا عادل
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، القبض على 4 متهمين كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة شخص يحمل جنسية أحد الدول الأجنبية ثم تكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء في منطقة باب الشعرية.

وتبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية" بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه الباب فوجئ بعدد 4 أشخاص "مجهولين" قاموا بدفعه داخل الشقة، وتكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء، والاستيلاء على (كمية من المصوغات الذهبية- هاتف محمول- مبلغ مالي- 3 ساعات يد) من داخل دولاب غرفة النوم ولاذوا بالفرار حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سائق، عامل بذات محل عمل المجني، عاطل، وآخرين هاربين).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، وأقر الثاني بأنه نظرًا لعمله بذات محل عمل المجني عليه، وعلمه باحتفاظه لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بأن باقي المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين "جار ضبطهما".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لتحقيق مكاسب.. ضبط مصنع لتعبئة الأرز بدون ترخيص في الإسكندرية

وفى سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط مصنع لتعبئة الأرز داخل عبوات منقوصة الوزن ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص) بتعبئة الأرز داخل عبوات ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون عليها، بالإضافة إلى إنقاص وزنها والطباعة على العبوات أنها خاصة بوزارة التموين، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وأمكن ضبط عدد (75 طن من الأرز) وذلك على النحو التالى، تم ضبط كمية قدرها (48) طن من الأرز، منتج نهائى داخل عبوات مدون عليها "خاص بوزارة التموين" بدون ثمة مستندات تفيد قيامه بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية وقيامه بمد تاريخ الإنتاج المدون عليها وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 25 جرام فى العبوة الواحدة، وكمية قدرها (27) طن من الأرز داخل أجولة مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر ومعدة للتعبئة والتجزئة.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سرقة اجنبي ذهب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ يوم

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الحكومة تقرر عودة السياحة والطيران في هذه المحافظات

منذ ساعة و 12 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن مواعيد حظر التجوال الجديدة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل نهائيا بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة

سواريز يفجر مفاجأة في وجه برشلونة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"صرفت خبز وهمي".. صاحبة مخبر تستولي على 593 ألف جنيه من أموال الدعم بدار السلام

ضبط 902 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 48 ساعة.. ضبط 2004 قضايا تموينية متنوعة

ضبط 2005 قضايا تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

ضبط 957 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ننشر جهود شرطة التموين بكافة المحافظات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم