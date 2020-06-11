"ذهب وفلوس".. ضبط تشكيل عصابي لسرقته أجنبيا بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، القبض على 4 متهمين كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة شخص يحمل جنسية أحد الدول الأجنبية ثم تكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء في منطقة باب الشعرية.





وتبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية" بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه الباب فوجئ بعدد 4 أشخاص "مجهولين" قاموا بدفعه داخل الشقة، وتكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء، والاستيلاء على (كمية من المصوغات الذهبية- هاتف محمول- مبلغ مالي- 3 ساعات يد) من داخل دولاب غرفة النوم ولاذوا بالفرار حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سائق، عامل بذات محل عمل المجني، عاطل، وآخرين هاربين).





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، وأقر الثاني بأنه نظرًا لعمله بذات محل عمل المجني عليه، وعلمه باحتفاظه لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بأن باقي المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين "جار ضبطهما".





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





لتحقيق مكاسب.. ضبط مصنع لتعبئة الأرز بدون ترخيص في الإسكندرية





وفى سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط مصنع لتعبئة الأرز داخل عبوات منقوصة الوزن ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.





بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص) بتعبئة الأرز داخل عبوات ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون عليها، بالإضافة إلى إنقاص وزنها والطباعة على العبوات أنها خاصة بوزارة التموين، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد طرحها للبيع بالأسواق.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وأمكن ضبط عدد (75 طن من الأرز) وذلك على النحو التالى، تم ضبط كمية قدرها (48) طن من الأرز، منتج نهائى داخل عبوات مدون عليها "خاص بوزارة التموين" بدون ثمة مستندات تفيد قيامه بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية وقيامه بمد تاريخ الإنتاج المدون عليها وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 25 جرام فى العبوة الواحدة، وكمية قدرها (27) طن من الأرز داخل أجولة مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر ومعدة للتعبئة والتجزئة.



