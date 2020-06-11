إصابة 324 طبيبا ووفاة 2 بفيروس كورونا في العراق

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:23 م
العراق
العراق
وكالات

سجلت نقابة الأطباء في العراق، اليوم الخميس، إصابة 324 طبيبا ووفاة اثنين آخرين بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق.

 

وأصدرت نقابة الأطباء العراقية، بيانًا قالت فيه إنها "رصدت إصابة 342 طبيبا، بينهم 124 طبيبة، مضيفة: "العاصمة بغداد هي الأكثر نسبة إصابات، بـ 170 إصابة، تليها محافظة البصرة بـ 37، ثم كربلاء بـ27".

 

وكشفت النقابة العراقية، أن "أكبر نسب الإصابات للعناوين الوظيفية كانت في فئة (الأطباء) المقيمين الدوريين، حيث رصدنا 122 إصابة، تليها فئة المقيمين الأقدمين بـ 112 إصابة".

 

وأوضحت نقابة الأطباء العراقية، أن "حالة عدد من الزملاء والزميلات تتراوح بين الشديدة والحرجة، ونتوقع ارتفاع عدد الإصابات في الأيام القادمة".

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و268 إصابة.

 

وقالت وزارة الصحة: إن مجموع الوفيات جراء الفيروس في العراق 392 حالة بعد تسجيل 22 حالة وفاة، لافتة إلى تسجيل 259 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى5831.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,249 مليون إصابة، بينهم أكثر من 410 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,566 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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