بعد 49 واقعة سرقة.. سقوط 8 تشكيلات عصابية في الغربية

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في ضبط 8 تشكيلات عصابية بمحافظة الغربية ضمت 20 متهما ارتكبوا 49 جريمة سرقة متنوعة، وأخطر مدير أمن الغربية بالواقعة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية عن ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 20 متهما "من بينهم متهمان هاربان"، ارتكبوا 49 واقعة سرقات "مساكن"، دراجات نارية، نشل هواتف محمولة، سرقات متنوعة" بنطاق مديريات أمن (الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ) بإجمالى مضبوطات بلغت، 1،250 كيلو جرام، مشغولات ذهبية.

بالإضافة إلى 19 دراجة نارية، من بينهم 2 مركبة توك توك، مبالغ مالية قدرها 3400 دولار أمريكى، 57920 جنيه، 16 هاتف محمول، بعض الأجهزة المنزلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

في سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة، عن مفاجآت جديدة في واقعة تعدي أب على نجله وسبه وشتمه ببولاق الدكرور، حيث أدلت والدة الطفل وتدعى "رانيا" باعترافات تفصيلية، موضحة أن والد الطفل تعدى على نجله وسبه، نتيجة أنه عند عودته للمنزل يوم الواقعة، وجد "كيس" القمامة غير ملقى خارج المنزل، فتعدى عليه بالضرب المبرح، رغم بكاء الطفل مستغيثًا بوالدته، وقال لوالده: "هروح أرميه.. كفاية ضرب". 

وأفادت والدة الطفل خلال التحقيقات، أن عندما اشتد الضرب المبرح على نجلها، حاولت وقفه والتوسل لوالده قائلة: "حرام عليك الولد هيموت في إيدك.. سيب الولد، وهأخذ الأولاد وأسيب المنزل". 

وأشارت والدة الطفل المعتدى عليه، أنها لم تكن المرة الأولى في ضرب نجلها، ولكن زوجها دائم الضرب عليهم، موضحة أنه كان منذ فترة يتعاطى المواد المخدرة، ولكنه حسب قول الزوج لها أنه توقف عن تعاطيها.

أمرت النيابة العامة، بعرض الأب على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة دم لبيان إذا كان متعاطي مخدرات من عدمه.

وأوضحت التحقيقات، أن الأب ويدعى "روماني.م"، كان يرغب في تأديب نجله المدعو "كيرلس.ر" لكي ينشأه تنشئة سليمة.

وأوضح التحقيقات، أن الأب لديه أطفال أخرين، وأن الأم هي التي صورت مقطع الفيديو الذي انتشر.

كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، يتضمن تعدي أب ثلاثيني العمر يدعي "رماني.إ" على نجله بالسب والضرب المبرح، إضافه إلى سبه لزوجته، عند دفاعها عن نجلها.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وتوصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى مكان تواجد الأب، وتمكنت القوات من استهدافه، والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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