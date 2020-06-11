عاجل.. توضيح من الحكومة بشأن عودة الأنشطة وساعات الحظر

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
الفجر
أكد أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، أن الدولة تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول، ووضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية.

وأعلن هيكل، دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة، وتقرر بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتباراً من أول يوليو.

وشدد على حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحا أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا، في ضوء تطورات الموقف الطبي.

كانت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة مدبولي، اجتمعت يوم 3 يونيو الماضي، واستعرضت مقترحات الاستئناف التدريجي لعدد من الأنشطة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع، إنه سيجرى الإعلان، خلال الاجتماع المقبل لـ"اللجنة"، الخطة التدريجية لعودة عدد من الأنشطة، مع تأكيد التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا، وما تتضمنه من ضوابط احترازية.

وأضاف سعد، في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع، أن تلك الأنشطة تتضمن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، واستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، والأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشباب، والأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، والأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والضوابط الخاصة بها، بعد إعداد الجهات المختصة لمقترح الإجراءات المتعلقة بـ"العودة التدريجية".

وتتضمن قائمة الإجراءات التي ستواصل الحكومة تنفيذها "حتى إشعار آخر"، بحسب قرار رئيس الوزراء السابق، ارتداء الكمامات الواقية، للعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك، أو في أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة.

وستنظر اللجنة، اليوم، موقف إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من محال ومنشآت، والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وآلية عمل المطاعم، وما يماثلها من محال ومنشآت.

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