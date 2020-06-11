1.3 مليار جنيه أرباح " المصرية للإتصالات " خلال الربع الأول من 2020

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:17 ص
المصرية للإتصالات
المصرية للإتصالات
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية عن نتائج أعمالها المجمعة والمستقلة لشركة المصرية للاتصالات  خلال الربع الأول من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 1.313 مليار جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 1.616 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت  صافي ربح مستقل بلغ 566.914 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 5.308 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة صافي ربح مجمع  خلال عام 2019 بلغ  نحو 4.405 مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ 3.303 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بينما  حققت الشركة صافي ربح مستقل بلغ 5.436 مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ 1.250 عن نفس الفترة من العام السابق.

والشركة المصرية للاتصالات هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 1999، تعمل في قطاع خدمات الاتصالات مع التركيز على خدمات الاتصالات المتكاملة. لديها شركأت تعمل عبر الجزر البريطانية وأوروبا الغربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط ، ويقع مقر شركة المصرية للاتصالات في 6 أكتوبر، وقد تم تأسيسها في يناير 1998

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يان 50

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ أقل من ساعتين

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير.. تجنبوا استخدام الأسانسير في هذه الفترة

منذ ساعتين

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ يوم

عاجل.. دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"المصرية للاتصالات" تحقق أرباح بـ 3.4 مليار جنيه خلال 2018

إيرادات "المصرية للإتصالات "تصعد لـ 6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019

أخبار البورصة .. أرباح ام ام جروب تقفز بنسبة 58% خلال 9 شهور

أخبار البورصة .. أرباح السويدي إليكتريك تتراجع 22% في 9 شهور

1.3 مليار جنيه أرباح "بايونيرز القابضة " خلال عام 2019

لمواجهة كورونا.. "راية للاتصالات " تفوز بمشروع تابع لإتحاد الصناعات .. تعرف علي التفاصيل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

10:37 ص

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم