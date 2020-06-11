1.3 مليار جنيه أرباح " المصرية للإتصالات " خلال الربع الأول من 2020

كشفت البورصة المصرية عن نتائج أعمالها المجمعة والمستقلة لشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 1.313 مليار جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 1.616 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت صافي ربح مستقل بلغ 566.914 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 5.308 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.





وحققت الشركة صافي ربح مجمع خلال عام 2019 بلغ نحو 4.405 مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ 3.303 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بينما حققت الشركة صافي ربح مستقل بلغ 5.436 مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ 1.250 عن نفس الفترة من العام السابق.



