حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية بعد ظهور حالات كورونا

أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بفيروس كورونا بين طلاب الثانوية الأزهرية، ما يعني عدم تأجيل الامتحانات لأي طالب حتى الآن، مؤكدا علي التزام بتطبيق إجراءات صارمة تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية في امتحانات الثانوية.

وأكد في بيان صباح اليوم الخميس، إن القطاع استعد جيدا لإخراج الامتحانات على أكمل وجه في كافة جوانبها، سواء من حيث توافر كافة وسائل الحماية والوقاية من الأمراض أو توافر وسائل راحة الطلاب لآداء الامتحانات في أجواء ملائمة، مضيفا أن هناك أطباء بكافة اللجان تحسبا لأي طارئ، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي شكوى صحية من أي طالب سيكون الرأي الطبي هو الحاسم من ناحية إكمال الطالب للامتحان من عدمه، مشددا على أن سلامة الطلاب أولويه أولى لقطاع المعاهد.



